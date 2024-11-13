Репортер Bild заметил на позициях ВСУ самую мощную пушку в мире

ВСУ ввели в бой под Торецком в ДНР сверхмощную советскую пушку "Пион", которую заряжают американскими снарядами, пишет Bild.

Разработанная в СССР в 1960-е годы САУ "Пион" имеет массу 60 тонн и ствол длиной 12 метров, калибр орудия 203 мм.

Отмечается, что весной 2022 года ВСУ быстро израсходовали эти боеприпасы из советских запасов, поэтому САУ долго не применялась. Однако недавно США поставили украинцам боеприпасы нужного калибра, произведенные в 1950-1960-е годы.

"Это самая тяжелая пушка в мире из ныне действующих", - говорится в публикации.

Всего украинские формирования эксплуатировали к началу СВО примерно 14 "Пионов", из которых, по разным данным, потеряно уже 12 единиц.

Один из "Пионов" ВСУ был уничтожен в начале ноября российскими морпехами на южно-донецком направлении, поэтому впечатлившее немецкого журналиста орудие может оказаться последним оставшимся у ВСУ.