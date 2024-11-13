Более 20 боевиков ВСУ сбежали с позиций в Курской области

За последние дни более 20 солдат Вооруженных сил Украины самовольно оставили позиции в Курской области. Об этом со ссылкой на источники в подполье пишет РИА Новости.

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«Более 20 украинских военных из частей ТРО (территориальная оборона. — Прим. ред.) бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум», - пояснил источник издания.

По его словам, случаи дезертирства среди украинских военных, находящихся в Курской области, становится все более массовым явлением.

Украина атаковала Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена.

При этом попавшие в плен в Курской области украинские разведчики-десантники отказались от обмена. По словам пленного из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, его «поймали» в Черниговской области, отправили на фронт и «бросили» и он не хочет возвращаться домой, так как вновь окажется в зоне боевых действий.