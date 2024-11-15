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Военком выстрелил в грузчика на складе под Киевом

Военком достал пистолет и начал стрелять в убегающего грузчика на складах под Киевом. Видеозапись происшествия опубликовало издание RT.

На видео человек в камуфляжной форме стреляет из пистолета по убегающему мужчине. За кадром несколько голосов обсуждают происходящее по-украински. При этом причина конфликта и время, когда снято видео, не уточняются.

Ранее на Украине был принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Документ обязал граждан Украины обновить свои данные в военкомате, для чего требуется явиться туда лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». А с середины октября украинские СМИ стали сообщать о массовых облавах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах.

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В соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов применяют силу в попытках мобилизовать украинцев, а те дают отпор. В частности, на одном из видео украинец «прокатил» на капоте своего автомобиля сотрудника военкомата, попытавшегося вытащить его из машины на одном из блокпостов.

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