«Рособоронэкспорт» сообщил о первых контрактах на Су-57

Компания «Рособоронэкспорт» подписала первые контракты на поставки российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом гендиректор компании Александр Михеев сообщил в интервью телеканалу «Россия».

«Система ВТС должна выводить на рынок новые образцы вооружения и военной техники. Вот Су-57, кстати, у нас уже есть подписанные контракты первые на этот самолет», — сказал глава компании, слова которого цитируют «Вести».

Михеев подчеркнул, что присутствие России на международных рынках позволяет поддержать промышленность экспортными заказами.

Ранее в ноябре глава «Рособоронэкспорта» сообщил, что главным преимуществом Су-57, выделяющим его среди иностранных аналогов, можно назвать реальный опыт боевого применения.

В том же месяце специалисты Центра анализа стратегий и технологий сообщили, что показанный на Airshow China 2024 в Китае прототип Су-57 отлично показал себя на тренировках летной программы.