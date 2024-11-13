Командира разведгруппы «Ахмата» ранили в Курской области

Командира разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид ранили в Курской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев».

«В связи с полученным ранением в ходе боевой задачи и оказанием госпитальной помощи, командир группы Аида СпН "Ахмат" в ближайшее время будет не на связи. Просьба не беспокоить командира», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что Аиду нужен серьезный покой. В Telegram-канале Отряд «Питерский СпН "Ахмат"» пожелали командиру выздоровления.

В августе Аид заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли в Курской области газовое оружие. На опубликованных тогда кадрах видно, что на спецназовцев надеты противогазы. Один из бойцов говорит, что их «снова атаковали газом».