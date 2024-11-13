Патрушев призвал усилить корабельный состав ФСБ

Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб и формирований. Это подчеркнул помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания на базе кораблей Пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

"Сохраняются террористические угрозы, исходящие от иностранных спецслужб и вооруженных формирований, международных террористических и экстремистских организаций, - обратил внимание Патрушев. - В этих условиях корабельный состав органов федеральной службы безопасности во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решить задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве, надежно обеспечить защиту и охрану государственной границы". "Решению этих важных задач будет способствовать развитие корабельного состава, совершенствование подготовки экипажей, системы управления, связи и освещения обстановки, условий базирования и обеспечения корабельного состава", - добавил он.

Патрушев на базе кораблей погрануправления ознакомился с ходом боевого дежурства сил подразделения, оснащением сторожевыми кораблями и вооружениями, подготовкой моряков-пограничников. Помощник президента РФ обсудил вопросы совершенствования работы пограничников с начальником погрануправления Андреем Карпенко, подняв также вопрос международного сотрудничества в каспийской акватории и итоги прошедших совместных учений погранведомств РФ и Азербайджана.

Председатель Морской коллегии - директор ФСБ в 1999-2008 годах - также возложил в Каспийске венок к мемориалу в память о погибших в результате теракта в ноябре 1996 года. Тогда террористы взорвали девятиэтажный жилой дом, где жили семьи пограничников.