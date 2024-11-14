Истребители израильских ВВС нанесли во второй половине дня ракетные удары по нескольким зданиям в южной части ливанской столицы, в которых находятся офисы шиитской организации "Хезболлах".

Как сообщил корреспондент ТАСС, воздушные рейды были совершены на кварталы Гобейри, Рувейс, Харет-Хорейк и Эль-Мрейджи, откуда ранее были эвакуированы остававшиеся в них жители.

"Мы слышали очень сильные взрывы, которые последовали один за другим", - рассказал ТАСС один из очевидцев, находящийся в южном предместье Хадас.

По его словам, израильские ВВС и беспилотники не покидают небо над Бейрутом. "Ожидаем, что будет еще один налет, об этом предупредило только что население израильское командование", - подчеркнул он.

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Израильские самолеты третий день подряд совершают воздушные рейды на Бейрут в дневное время суток, с утра в четверг они уже дважды бомбили город.