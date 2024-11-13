Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что северокорейские солдаты уже «буквально» участвуют в боях с ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Блинкена в Брюсселе.

Ранее в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 23 октября, что у американских властей есть доказательства отправки северокорейских военных в Россию. Остин отмечал, что цель развертывания военных КНДР пока не ясна.

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«Северокорейские военные ... сейчас буквально участвуют в боях, что требует и получит жесткий ответ», - заявил Блинкен 13 ноября.

Других деталей госсекретарь США не привел. Также он не указал, чем подтверждается эта информация.