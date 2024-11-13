Стало известно о широкой сети опорных пунктов ВСУ под Суджей

Украинские войска возвели под городом Суджа в Курской области разветвленную сеть опорных пунктов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый".

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По словам военного, один из опорников ВСУ "давненько беспокоит" его отряд и стал плановой целью.

"Не получается его очень быстро разобрать, довольно широкая сеть создана у них в этом районе. У нас были до этого цели, мы отработали укрепрайон, взводный опорный пункт, сегодня добираемся до следующего, будем по нему работать", — рассказал "Лысый".

11 ноября Минобороны России сообщало, что ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли свыше 31 тысячи военнослужащих. Также российские войска уничтожили 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, свыше 1,1 тысячи боевых бронированных машин.

Российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский называл причиной атаки на Курскую область защиту других направлений фронта.