Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что возможное присоединение его страны к БРИКС не окажет негативного влияния на НАТО.

"Мы уже 70 лет являемся участниками НАТО и оказываем альянсу очень внушительную поддержку, - отметил Гюлер в эфире телеканала TV100. - НАТО - это оборонная структура, а БРИКС - совершенно отличающаяся, экономическая. Если получится [присоединиться к БРИКС], то мы можем достичь очень важных результатов с точки зрения нашего экономического развития. И я не думаю, что это окажет негативное влияние на НАТО", - сказал Гюлер.

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его страна намерена активно развивать связи с БРИКС, в том числе и с перспективой стать полноправным участником объединения.