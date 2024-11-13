Израиль отчитался об ударах по объектам "Хезболлах" в районе Бейрута

ВВС Израиля нанесли ночью серию новых ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" в районе ливанской столицы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, удары наносились по предместью Дахия, где базируется "Хезболлах". Их целью были склады с оружием и командные пункты организации.

По версии израильской стороны, "Хезболлах" "систематически размещает свою террористическую инфраструктуру за спинами ливанского гражданского населения". Перед нанесением ударов принимались дополнительные меры для снижения риска причинения вреда мирным жителям, заверили в армии.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства для возвращения десятков тысяч жителей. В результате одной бомбардировки 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.