Команда победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа работает над указом о создании военного совета для «чистки генералов». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что команда политика рассматривает проект указа, согласно которому будет создан военный совет из отставных высокопоставленных военных, наделенных полномочиями рассматривать кандидатуры генерал-лейтенантов и генералов и рекомендовать увольнение тех, кто не подходит для руководящей должности.

В окружении Трампа пришли в шок из-за одного решения

По данным издания, если Трамп одобрит этот приказ, он может ускорить увольнение генералов и адмиралов, которым не хватает необходимых лидерских качеств. Кроме того, этот приказ может оказать «отрезвляющее воздействие на высших военачальников», учитывая, что ранее он обещал уволить «прогрессивных генералов», которые «продвигают разнообразие в рядах военнослужащих в ущерб боеготовности».