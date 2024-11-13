Mash назвал число тел бойцов ВСУ, находящихся в моргах после вторжения в Курскую область

В моргах приграничных регионов России скопилось порядка восьми тысяч тел военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставленных в Курской области. Об этом в среду, 13 ноября, написал Telegram-канал Mash.

Тела украинских солдат перемещаются в морги Белгородской, Ростовской и Курской областей. Эксперт-патологоанатом Владимир Поленов сообщил, что на этих территориях активно функционируют полевые медицинские лагеря, которые занимаются обработкой тел ВСУ.

Идентификация украинских военных осуществляется по элементам их формы, однако большинство из них, согласно данным источников, остаются неопознанными. Тела доставляют в рефрижераторах в ближайшие морги, где уже наблюдается нехватка места, передает Telegram-канал.

ВСУ столкнулись с увеличением численности потерь, которые власти не успевают восполнить. Об этом заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка.

8 ноября президент России Владимир Путин на 21-м заседании клуба «Валдай» заявил, что потери украинской армии в Курской области уже преодолели отметку в 30 тысяч человек. Это больше, чем их потери за весь прошлый год.