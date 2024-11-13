Российский боец рассказал о «выжигании» обороны ВСУ под Купянском

Экипаж ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Запад" выжигает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), создавая проходы для продвижения российских штурмовиков под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира экипажа с позывным "Конор".

Боец рассказал, что его группа занимается уничтожением живой силы украинских войск. Находящаяся в их распоряжении боевая машина позволяет прорывать любые фортификационные негерметизированные сооружения, отметил военный.

"При получении координат нам необязательно (сделать. — "Газета.Ru") именно точечные попадания, то есть для этой цели будет определенное количество НУРС (неуправляемых ракетных снарядов — "Газета.Ru"). Мы 100% поразим противника", — сказал "Конор".

8 ноября в государственной корпорации "Ростех" сообщили, что модернизированные тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и "Тосочка", разработанные в РФ, по мощности одного залпа превосходят некоторые тяжелые авиационные бомбы. Это стало возможно, так как обновленные варианты машин способны намного эффективнее поражать многоэлементные цели.