Минобороны заявило о попытке атаки 29 дронов ВСУ на шесть регионов России

В ночь на среду, 13 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 29 беспилотников по шести регионам России. О попытках атак сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

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По данным ведомства, атаки удалось предотвратить силами противовоздушной обороны (ПВО). Семь беспилотников уничтожили над Курской областью, еще семь — над Белгородской, пять — над Тверской, еще пять — над Брянской, три — над Пензенской и два — над Воронежской.

В Пензе обнаружили место падения трех беспилотников

В оборонном ведомстве уточнили, что по России пытались ударить беспилотники самолетного типа. Министерство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Данных о пострадавших и разрушениях там не привели.

В ночь на 12 сентября над Россией сбили 13 беспилотников. Девять из них перехватили над Белгородской областью, по два — над Курской и Брянской областями.