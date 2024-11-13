В Пензе обнаружили место падения трех беспилотников

В Пензе обнаружили место падения трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram.

Он уточнил, что дроны были найдены ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный. Предварительно, никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Полиция Молдавии сообщила о втором упавшем беспилотнике за день

В ночь на вторник, 12 ноября, украинские дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области. В результате налета загорелся один из резервуаров.

В июле украинский беспилотник упал в Курске рядом с детским садом. Начиненный 30 килограммами взрывчатки дрон обнаружили родители, приводившие детей в группы.