Спецоперация на Украине 13 ноября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 ноября 2024 года.
Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи российских вертолетов Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику противника, сообщает ТАСС.
Это произошло в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям Вооруженных сил Украины.
По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были ликвидированы.
"Солнцепек" уничтожил опорные пункты и укрытия ВСУ в зоне СВО
Экипаж российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорные пункты и укрытия Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Пуски были проведены в ночное время на расстоянии около 6 километров.
В ходе боевой работы экипажи огнеметных систем уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты и позиции с бронетехникой и живой силой противника.
Российские саперы обезвредили два кассетных снаряда НАТО в курском приграничье
Российские военнослужащие инженерно-саперных подразделений уничтожили два 155-мм кассетных снаряда НАТО, сообщает ТАСС.
Это произошло в ходе разминирования населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Вооруженные силы Украины засыпали населенные пункты, дороги и поля кассетными боеприпасами, начиненными минами иностранного производства.
По итогам обследования очередного поля было обнаружено два 155-мм кассетных снаряда. Вывозить их опасно, было решено уничтожить их на месте накладным зарядом.