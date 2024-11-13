Спецоперация на Украине 13 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 ноября 2024 года.

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Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи российских вертолетов Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику противника, сообщает ТАСС.

Это произошло в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям Вооруженных сил Украины.

По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были ликвидированы.

"Солнцепек" уничтожил опорные пункты и укрытия ВСУ в зоне СВО

Экипаж российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорные пункты и укрытия Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Пуски были проведены в ночное время на расстоянии около 6 километров.

В ходе боевой работы экипажи огнеметных систем уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты и позиции с бронетехникой и живой силой противника.

Российские саперы обезвредили два кассетных снаряда НАТО в курском приграничье

Российские военнослужащие инженерно-саперных подразделений уничтожили два 155-мм кассетных снаряда НАТО, сообщает ТАСС.

Это произошло в ходе разминирования населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Вооруженные силы Украины засыпали населенные пункты, дороги и поля кассетными боеприпасами, начиненными минами иностранного производства.

По итогам обследования очередного поля было обнаружено два 155-мм кассетных снаряда. Вывозить их опасно, было решено уничтожить их на месте накладным зарядом.