Мобилизация: последние новости на сегодня 13 ноября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 ноября 2024, в материале «Рамблера».

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Белоусов поздравил военных и сотрудников ОПК с Днем войск РХБЗ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса страны с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщают «Известия».

Эта дата отмечается 13 ноября.

Министр напомнил о большом пути развития войск РХБЗ в годы Великой Отечественной войны, в дни ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, при выполнении боевых задач в различных вооруженных конфликтах.

Жители Прохладненского района КБР передали 9 тонн гумпомощи в зону СВО

Жители селения Карагач в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии передали бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции девять тонн гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

Инициатором стала карагачская ячейка КПРФ.

На передовую отправили около пяти тонн яблок, капусты, картофеля и свеклы, а также антидронные сетки, питьевую воду и теплые вещи.

Евраев рассказал, как бойцы СВО проходят реабилитацию в Ярославской области

Участники специальной военной операции проходят лечение и реабилитацию в медучреждениях Ярославской области, сообщает РИА Новости.

Как заявил глава региона, Михаил Евраев в частности, в Угличской ЦРБ бойцам оказывают хирургическую помощь по профилю «травматология и ортопедия».

В данном учреждении им оказывают помощь квалифицированные хирурги. В больнице обновили оборудование, в связи с чем в медучреждении есть все возможности для проведения травматологических вмешательств и диагностических исследований.