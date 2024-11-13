Российские саперы обезвредили два кассетных снаряда НАТО

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск "Север" уничтожили два 155-мм кассетных снаряда НАТО в ходе разминирования населенных пунктов в приграничном районе Курской области, пострадавших от обстрелов киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Специалисты инженерно-саперных подразделений группировки войск "Север" продолжают проводить разминирование и устранять последствия преступных обстрелов киевского режима населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Украинские боевики засыпали населенные пункты, дороги и поля кассетными боеприпасами, начиненными минами иностранного производства. <…> По итогам обследования очередного поля было обнаружено два 155-мм кассетных снаряда производства НАТО. Вывозить такие снаряды опасно, и поэтому было принято решение уничтожить их на месте накладным зарядом", - говорится в сообщении.

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В Минобороны РФ уточнили, что саперы оперативно установили заряд и уничтожили опасные боеприпасы, что позволит в дальнейшем передвигаться по полю сельскохозяйственной технике для проведения аграрных работ.

"Снаряд 155-го калибра, натовский боеприпас. Ребята сейчас их находят, трогать их нельзя. Как правило, уничтожаются на месте накладным зарядом. Это кассетный боеприпас. Разбрасывает он "колокольчик", так называемый у нас в простонародье. Сейчас он уже пустой, все разбросал", - рассказал сапер с позывным Сыч.

Сапер с позывным Сугаш отметил, что в настоящее время военные инженеры начали эффективно применять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) купольного типа для защиты от FPV-дронов противника.

"У нас появился РЭБ, весит 3,5 кг. Работает очень эффективно. <…> Работает купол на дистанции приблизительно 500 м. Соответственно, если летит FPV или Mavic, без разницы, то он теряет элементарное управление", - сказал он.

В Минобороны РФ добавили, что саперы ежедневно расчищают освобожденные территории не только в полях, но и в населенных пунктах, вдоль дорог общего пользования, нередко под огнем противника.