ВСУ начали истреблять птиц из-за страха слежки

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово истреблять птиц в подконтрольных Киеву Херсонской и Николаевской областях из-за якобы начала использования российскими военными новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), похожих на пернатых, сообщает РИА Новости.

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«В последнее время в Херсоне, пригороде и окрестных селах, до границы с Николаевской областью, идет почти постоянная стрельба. На тротуарах и дорогах люди находят много мертвых птиц», — заявил он.

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Подпольщик отметил, что администрация одного из населенных пунктов Херсонской области выпустило объявление для местных жителей, в котором говорится о планах украинских военных отстреливать всех птиц в прибрежных зонах, чтобы не допустить слежки со стороны ВС РФ, использующих новые виды дронов.