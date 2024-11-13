В Госдепе заявили о боях армии КНДР с ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военнослужащие армии КНДР уже ведут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Его цитирует РИА Новости.

«Северокорейские военные... сейчас буквально участвуют в боях, что требует и получит жесткий ответ», — сказал глава Госдепа на брифинге в Брюсселе.

Путин допустил проведение военных учений с КНДР

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области. Дипломат предположил, что они могут принять участие в боевых действиях в ближайшее время.