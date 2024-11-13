«Хезболла» выпустила по Израилю почти 55 снарядов

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило по территории Израиля почти 55 снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Около 55 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», <...> пересекли границу Ливана с Израилем», — отмечается в публикации.

В израильской армии уточнили, что привели статистику за сутки — по состоянию на 23:00 12 ноября. В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат защищать Израиль и его жителей от угрозы «Хезболлы».

Накануне сообщалось, что «Хезболла» применила беспилотники при атаке на логистическую базу израильской армии. Она располагается в кибуце Данон к востоку от города Нагария.

30 октября новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение столкнулось с крупным проектом в регионе — войной. По его словам, эта конфронтация покажет, что «западные ценности являются ложными лозунгами».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в канцелярии Нетяньяху подтвердили, что он распорядился подорвать пейджеры «Хезболлы».