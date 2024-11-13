В Пентагоне заявили об атаке на американские эсминцы

Йеменские ополченцы-хуситы атаковали эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США в Красном море с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга, транслируемого на YouTube.

«Силы Центрального командования армии США успешно отразили несколько атак хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив. Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы по меньшей мере восемью БПЛА», — рассказал представитель оборонного ведомства.

Райдер добавил, что в результате ударов корабли не пострадали. Он также подчеркнул, что все ракеты американской стороной были перехвачены.

Ранее йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удары БПЛА и ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн» в Красном море. По словам военного представителя группировки, авианосец должны были применить в ударах по территории самого Йемена, в связи с чем по нему был произведен обстрел. Кроме того, Сария утверждает, что ополченцы нанесли удары и по американским эсминцам, которые крейсировали в Красном море.