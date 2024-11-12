СМИ: ВС РФ прорвали последнюю линию обороны к востоку от Курахово

Обозреватель газеты Bild Юлиан Репке заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ к востоку от Курахово и вошли в город. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение Репке в социальных сетях.

По словам журналиста, в данный момент российские военные продвинулись вглубь населенного пункта более чем на 1200 метров. Он также добавил, что российская сторона уже контролирует около 15% Курахово. При этом официального подтверждения этой информации от российского Минобороны пока не поступало.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ продолжают продвигаться на Богуславском направлении.