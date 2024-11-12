Американский сенатор назвал армию США катастрофой

Сенатор от партии Республиканцев из штата Алабама Томми Табервилль заявил, что американская армия находится в катастрофическом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По мнению Табервилля, в данный момент армия США не смогла бы одолеть ни одного противника. Он также добавил, что исправить эту ситуацию можно только дополнительным вооружением.

«Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас <...> наша армия - это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», — заявил сенатор.

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