Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен

В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По версии следствия, бывший шахтер дважды пытался сдаться в плен ВСУ, один раз его действия увенчались успехом. В июне 2023 года в интернете было опубликовано видео, на котором мужчина рассказал, что выступает против проведения специальной военной операции (СВО) и не желает участвовать в конфликте.

В январе 2024 года экс-шахтер вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными. Мужчину обвиняют в покушении на добровольную сдачу в плен, в сдаче в плен при отсутствии признаков госизмены, а также в дезертирстве в условиях боевых действий или мобилизации.

2 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о том, как прошла конференция по вопросам прав человека в Канаде. По его словам, на мероприятии представители одной из стран-участниц заявили о ее желании стать державой-покровительницей для находящихся в РФ украинских граждан. В том числе это касается пленных военных.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к украинским солдатам. При этом имеющиеся механизмы не позволяют Киеву защитить права граждан на российской территории, добавил он.