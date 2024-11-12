У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается недостаток личного состава для ведения наступления «на земле». Об этом заявил корреспондент американского телеканала Sky News Стюарт Рэмзи.

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«Им (ВСУ. — «Газета.Ru») приходится использовать американские танки для маневров пехоты только для того, чтобы поддержать военных, потому что у них недостаточно людей на земле для проведения наступательных атак», — заявил журналист.

Как отмечает Рэмзи со ссылкой на военных, нехватка личного состава становится критическим моментом для украинской армии. По его словам, ВСУ также не получают нужное количество боеприпасов.

Рэмзи добавил, что еще одной проблемой для украинской армии является использование «старого вооружения» для обороны от беспилотных летательных аппаратов.

7 ноября военный эксперт, член президиума общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов рассказал, что Вооруженные силы Украины терпят множество неудач на основном фронте, а также «откатываются» на север и запад, оставляя российские города в Курской области по причине траты резервов бойцов на «курскую авантюру», плохой подготовки солдат и «слишком разношерстной боевой техники», сложной в обеспечении.