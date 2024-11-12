Гладков заявил о невозможности сбить беспилотники в некоторых ситуациях

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с боевым зарядом невозможно сбить около жилых домов в Шебекино. Об этом Вячеслав Гладков во время вечерней линии «10 вопросов губернатору» во «ВКонтакте».

Он уточнил, что при любом из вероятных сценариев существует риск, что могут пострадать люди.

«Большой объем работы выполняется, в том числе по беспилотникам, но то, что долетает до нас, (...) оно приносит очень большой ущерб. Занимается этим Пограничная служба [ФСБ], занимается этим Министерство обороны, занимается Росгвардия», — сказал глава региона.

До этого Гладков заявил, что добровольцы из отряда «Барс-Белгород» не сбивают беспилотные летательные аппараты в Шебекино, так как они к этому еще не готовы. Так он ответил на вопрос местной жительницы о том, где находится «Барс» и почему он не сбивает дроны в Шебекино.