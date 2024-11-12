Иран строит «оборонительный тоннель» под Тегераном после октябрьских ударов Израиля по военным объектам страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, тоннель, расположенный недалеко от центра Тегерана, соединит городскую станцию метро с больницей Имама Хомейни, тем самым обеспечив прямой подземный доступ к медицинскому учреждению. Отмечается, что Иран впервые строит в стране тоннель с оборонительным назначением.

Напомним, что в конце октября Израиль совершил массированную атаку по целям на территории Ирана. Тель-Авив назвал удар ответом на атаку Тегерана, которую тот провел против Израиля 1 октября. Иран пообещал ответ.