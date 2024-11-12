Сапер из Дагестана в одиночку удерживал опорный пункт в зоне СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о подвиге сапера-разведчика Закарьи Алиева, который в одиночку три недели удерживал опорный пункт на Запорожском направлении, сравнив его с героем романа "В списках не значился" лейтенантом Николаем Плужниковым.

"Сапер-разведчик Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. <…> Так получилось, что после успешного штурма вражеского опорного пункта Закарья остался один на позиции. Без еды и воды, питаясь одним найденным луком, он удерживал опорный пункт. Враг обстреливал почти каждый день, но дух дагестанского парня оказался сильнее любого оружия. Он не просто оборонялся - он атаковал противника", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

После нескольких недель, по словам Меликова, сапера заметили российские военнослужащие. "Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за нашими дронами, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим", - добавил Меликов.

Военнослужащий находится под присмотром врачей. Его навещают дагестанские бойцы.