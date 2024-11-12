Сапер из Дагестана в одиночку удерживал опорный пункт в зоне СВО

Сапер из Дагестана несколько недель в одиночку удерживал опорный пункт в зоне СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о подвиге сапера-разведчика Закарьи Алиева, который в одиночку три недели удерживал опорный пункт на Запорожском направлении, сравнив его с героем романа "В списках не значился" лейтенантом Николаем Плужниковым.
"Сапер-разведчик Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. <…> Так получилось, что после успешного штурма вражеского опорного пункта Закарья остался один на позиции. Без еды и воды, питаясь одним найденным луком, он удерживал опорный пункт. Враг обстреливал почти каждый день, но дух дагестанского парня оказался сильнее любого оружия. Он не просто оборонялся - он атаковал противника", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
После нескольких недель, по словам Меликова, сапера заметили российские военнослужащие. "Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за нашими дронами, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим", - добавил Меликов.
Военнослужащий находится под присмотром врачей. Его навещают дагестанские бойцы.
"Закарья напомнил мне героя романа Бориса Васильева "В списках не значился". Молодой лейтенант Николай Плужников стал одним из последних защитников Брестской крепости во время Великой Отечественной войны. <…> Лучшие традиции участников Великой Отечественной войны продолжают и сегодняшние защитники. Наш Закарья - один из них, а его история - пример настоящего героизма, самоотверженности и преданности своему долгу", - добавил глава региона.