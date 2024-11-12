Два российских ракетоносца пролетели над Баренцевым морем

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что все полеты российских воздушных судов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

22 октября два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря. Тогда продолжительность полета составила около 10 часов. Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

15 сентября российские стратегические ракетоносцы выполнили тренировочный полет над нейтральными водами Чукотского моря. В Минобороны уточнили, что воздушные суда подняли в небо в рамках командно-штабных учений «Океан-2024».