Украинские власти захотели мобилизовать миллион человек

Киев поставил задачу перед территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовать 1 миллион человек до конца 2024 года для немедленной отправки на фронт. Об этом заявил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

По его словам, основными регионами – донорами мобилизационного ресурса станут Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей. Он добавил, что для выполнения плана в Харьковскую область прибыли 20 тысяч сотрудников ТЦК из западных регионов Украины.

Лисняк отметил, что призывают и имеющих бронь, а также инвалидов и психически нездоровых граждан. Помимо этого, мобилизуют заключенных, которых отправляют на самые горячие участки линии боевого соприкосновения. По его словам, из сотрудников правоохранительных органов формируют стрелецкий батальон и отдельный штурмовой батальон «Лють», также силовиков привлекают к мобилизационным рейдам.

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«Отметим резкую эскалацию социального напряжения среди населения Харьковской области, которое крайне болезненно реагирует на преступные действия функционеров киевского режима: возросло количество поджогов автотранспорта сотрудников ТЦК, полиции и военных», — заключил чиновник.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизуют глухих, людей с ВИЧ и больных туберкулезом. Депутат Верховной Рады Александр Федиенко выразил надежду, что Минобороны и Минздрав обратят внимание на этот приказ.