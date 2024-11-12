Боевики ВСУ ухитрились перевернуть вверх гусеницами 45-тонный ИМР-2

Боевики ВСУ регулярно попадают на различной технике в дорожно-транспортные происшествия. Так, в одном из населенных пунктов, по всей видимости, в Сумской области, была замечена лежащая вверх гусеницами 45-тонная инженерная машина разграждения ИМР-2. Видео размещено в Telegram-канале "Осведомитель".

Что стало причиной этого инцидента, неизвестно, однако часто военная техника противника опрокидывается или получает повреждения, когда водители пытаются уклониться от попадания барражирующих боеприпасов "Ланцет" или FPV-дронов.

Например, многим запомнился случай с колесной 155-мм французской самоходной артиллерийской установкой Caesar. Мчась на огромной скорости, она свалилась в кювет, где ее и настиг летающий камикадзе. Вполне вероятно, и здесь произошло что-то похожее.