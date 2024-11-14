Минобороны Украины опровергло данные о 100 тыс. сотрудников военкоматов

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала «Рада» опроверг информацию о том, что в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) работают почти 100 тысяч человек.

По его словам, сотрудниками украинских военкоматов являются 36 тыс. человек, среди которых 7 тысяч — гражданские.

Депутат Рады Марьяна Безуглая ранее сообщала, что в ТЦК якобы работают почти 100 тыс. человек.

До этого временная следственная комиссия Верховной рады призвала расформировать ТЦК, а бывших военкомов отправить на фронт. Народный депутат Юлия Яцик заявила, что после расформирования ТЦК из бывших их сотрудников можно собрать более 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.