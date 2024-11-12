В российском регионе сбили две украинские авиабомбы

В Курской области сбили две авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

© Lenta.ru

Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области», — пояснил глава области.

Смирнов также поблагодарил бойцов подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ расстреляли из танка мирных жителей в ДНР

Ранее Минобороны заявило, что российские войска за сутки отразили семь контратак Вооруженных сил Украины в Курской области. В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что контратаки проводились в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.