Шойгу оценил опыт применения Су-57 в зоне СВО

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно себя показывает в зоне специальной военной операции с первого боевого применения.

"Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо", - сказал Шойгу в беседе с летчиком-испытателем.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.