Украинские военные выследили мирных жителей в населенном пункте Дальнее и ударили по ним из немецкого танка Leopard 2. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Народная милиция ДНР.

На кадрах, приведенных Народной милицией ДНР, к одному из домов села подъезжает легковая машина, из которой выходят несколько человек в гражданской одежде, в том числе женщина. Машину паркуют во дворе, а люди заходят в дом. Через некоторое время к забору подъезжает танк и прицельно расстреливает здание.

«Экипаж танка «Леопард 2» украинских националистов жестоко и хладнокровно расстрелял дом с мирными жителями в населенном пункте Дальнее, следя за их передвижением и вычисляя их местонахождение», - говорится в сообщении ведомства.

В Народной милиции ДНР также отметили, что «этот варварский акт подчеркивает истинное лицо преступного киевского режима».

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