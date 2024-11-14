РИА Новости: ВВС Израиля нанесли три сильных удара по пригороду Бейрута
Самолёты ВВС Израиля нанесли три сильных удара по району Шиях в южной части Бейрута.
По данным РИА Новости, удары пришлись на территорию недалеко от известной церкви святого Михаила.
Как уточняется, взрывы было слышно в центральных районах ливанской столицы.
Днём ранее истребители израильских ВВС атаковали здание в районе Бир-Абед на южной окраине ливанской столицы, где находится медицинский центр шиитской организации «Хезболла».