ВВС Израиля нанесли три сильных удара по пригороду Бейрута

Самолёты ВВС Израиля нанесли три сильных удара по району Шиях в южной части Бейрута.

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По данным РИА Новости, удары пришлись на территорию недалеко от известной церкви святого Михаила.

Как уточняется, взрывы было слышно в центральных районах ливанской столицы.

Днём ранее истребители израильских ВВС атаковали здание в районе Бир-Абед на южной окраине ливанской столицы, где находится медицинский центр шиитской организации «Хезболла».