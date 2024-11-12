В Североатлантическом альянсе удивились тому, что, несмотря на санкции, российской стороне были поставлены истребители Су-35С и Су-57. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила новые партии истребителей Су-57 и Су-35С Воздушно-космическим силам России», — говорится в материале.

Отмечается, что, несмотря на санкции и ограничения в производстве, поставками истребителей ОАК пытается усилить военно-воздушную мощь российских военных.

Названо главное преимущество Су-57

Ранее в Минобороны РФ сообщили о получении партии многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++ и истребителей Су-57 пятого поколения. Все истребители прошли необходимые этапы подготовки и проверку российскими летчиками.