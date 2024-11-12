Российский губернатор сообщил о массовой смерти жителей на СВО
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о массовой смерти уроженцев региона в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в Telegram.
По словам губернатора региона, из зоны боевых действий не вернулись сразу семь человек — шестеро рядовых и старший прапорщик. До ухода на спецоперацию они жили в четырех населенных пунктах области.
Лимаренко выразил соболезнования родственникам бойцов. Их семьям будет оказана необходимая помощь, добавил он.
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Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе состоялись массовые похороны участников СВО. Жители города Лангепас простились с четырьмя жителями.