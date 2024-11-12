Глава Генштаба Польши назвал реальной угрозу войны с Россией

Глава польского Генштаба Веслав Кукула заявил, что угроза вооруженного конфликта Польши с Россией реальна, а произойти такой конфликт может к 2029 году. Об этом военный рассказал в интервью Rzeczpospolita.

По словам Кукулы, главный вопрос заключается в том, сможет ли Польша устранить угрозу войны в долгосрочной перспективе. Военный подчеркнул, что это будет зависеть от устойчивости страны и возможностей польской армии.

«Разразится ли война в принципе и когда именно, в некотором смысле зависит от нас. Нападение на хорошо подготовленную страну <…> представляет собой огромный риск», - подчеркнул Кукула.

Он указал, что Россия обладает «демографическим и сырьевым потенциалом», а также оборонной промышленностью, которая позволяет не только участвовать в конфликтах, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал. Окончание украинского кризиса существенно облегчит расширение Вооруженных сил РФ, подчеркнул Кукула.

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Также глава Генштаба Польши ответил на вопрос, как изменится ситуация с безопасностью страны после прихода к власти в США Дональда Трампа. По словам Кукулы, с американской точки зрения Польша представляет собой ролевую модель по наращиванию оборонного потенциала. Также он напомнил, что Польша активно закупает у США оружие, а на территории страны дислоцируются более десяти тысяч американских солдат.

«Наше геополитическое положение и потенциал делают нас критической точкой для всех процессов безопасности, происходящих в Центральной и Восточной Европе. Это дает нам большие возможности для стратегического и долгосрочного партнерства», - заявил военный.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что на фоне победы Трампа вся Европа «должна вооружаться», так как регион ждут «очень трудные времена». Туск предупредил, что при Трампе США будут меньше участвовать в европейских и украинских делах. Также он подчеркнул, что любые решения относительно Украины должны гарантировать безопасность Польши.