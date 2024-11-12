Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне СВО

Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

© Lenta.ru

Как рассказали в ведомстве, военные подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка, Дылеевка и Украинка в Донецкой народной республике.

При ведении боев на этом направлении российским военным удалось отразить 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. В результате этих боев ВСУ потеряли до 470 солдат и 18 единиц техники. В частности, был уничтожен немецкий танк Leopard.

Кроме того, российские военные уничтожили три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей и несколько гаубиц.

Ранее в Минобороны сообщили об ударе по объектам энергетики на Украине. Уточнялось, что удары наносились дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, в том числе беспилотниками.