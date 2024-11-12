Белоусов заявил о создании системы радиолокационного опознавания «Пароль»
Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о создании общей системы радиолокационного опознавания «Пароль» в СНГ.
Выступая на заседании Совета министров обороны стран СНГ, глава оборонного ведомства отметил, что помимо общей системы для автоматического отличения своих войск от войск противника, созданы объединенные системы ПВО, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.
Кроме того, российская сторона делится опытом, полученным нашими военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Стороны регулярно проводят совместные мероприятия, добавил министр.
В ходе своего выступления Белоусов назвал обеспечение региональной безопасности важнейшим направлением совместной деятельности военных ведомств стран СНГ.