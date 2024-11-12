Тайвань передал Украине американские ЗРК HAWK. Об этом пишет Forbes, цитируя бывшего чиновника Пентагона Тони Ху.

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По неподтвержденным данным, ВСУ могли получить до 15 батарей. Теперь они составляют около трети украинской ПВО.

Издание подчеркивает, что HAWK уже более 60 лет. Тем не менее, ЗРК прост, надежен, мобилен, легко модернизируется. Он отлично работает против медленных БПЛА, крылатых ракет и пилотируемых самолетов.

«Ракета HAWK совместима с более современной системой ПВО NASAMS», — указывается в статье.

Главным недостатком системы называется радар, который подвержен помехам.

Свидетельства о такой поставке впервые появились в 2023 году. Переговоры вели американцы.

Ранее Financial Times писала, что глава киевского режима Владимир Зеленский предложил избранному президенту США Дональду Трампу предоставить Вашингтону доступ к важнейшим природным ресурсам Украины.