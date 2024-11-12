Российские войска выбили ВСУ из Ровнополя

Армия России выбила украинских боевиков из села Ровнополь на Времевском направлении запорожской линии фронта. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он уточнил, что ВС РФ отодвинули линию фронта на север. Там идет зачистка. Также российские подразделения вышли на окраины села Новодаровка.

Оба населенных пункта расположены северо-западнее освобожденных Урожайного и Старомайорского на стыке Запорожской области и ДНР. Продвижение на Времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ.

Ранее «Военная хроника» писала, что российские войска дошли практически до середины Курахово в ДНР. Ситуация для украинских боевиков из тяжелой постепенно перерастает в критическую.