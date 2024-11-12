Бойцам спецопераций Литвы выдали несертифицированные прицелы

Подразделения специальных операций Литвы используют прицелы, которые не прошли сертификацию по стандартам НАТО. Об этом сообщило национальное радио LRT.

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По его данным, приобретенные в 2021 году армией прицелы ночного видения не были проверены испытаниями по стандартам НАТО в аккредитованной альянсом лаборатории, что является обязательным.

Прицелы были приобретены у предприятия высоких технологий Brolis Semiconductors. Оно представило заказчику результаты испытаний, проведенных вильнюсским центром метрологии. У центра нет аккредитации НАТО, отмечает LRT.

Компания Brolis Semiconductors регулярно выигрывает конкурсы Минобороны Литвы. В августе текущего года она стала победителем тендера на поставку армии лазерных прицелов ближнего боя, на закупку которых выделено более €20 млн. В начале текущего года Литва передала Молдавии тепловизионные прицелы за несколько десятков тысяч евро производства Brolis Semiconductors.

Вопросом по поводу прицелов ночного видения заинтересовалась служба специальных расследований. Она сообщила о присутствии признаков коррупционных рисков. Свои материалы спецслужба передала Минобороны.