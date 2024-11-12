$97.95+0.12104.85-0.60
Войти в почту

LRT: бойцам спецопераций Литвы выдали несертифицированные прицелы

Подразделения специальных операций Литвы используют прицелы, которые не прошли сертификацию по стандартам НАТО. Об этом сообщило национальное радио LRT.

Бойцам спецопераций Литвы выдали несертифицированные прицелы
© Zuma/TACC

По его данным, приобретенные в 2021 году армией прицелы ночного видения не были проверены испытаниями по стандартам НАТО в аккредитованной альянсом лаборатории, что является обязательным.

Прицелы были приобретены у предприятия высоких технологий Brolis Semiconductors. Оно представило заказчику результаты испытаний, проведенных вильнюсским центром метрологии. У центра нет аккредитации НАТО, отмечает LRT.

Компания Brolis Semiconductors регулярно выигрывает конкурсы Минобороны Литвы. В августе текущего года она стала победителем тендера на поставку армии лазерных прицелов ближнего боя, на закупку которых выделено более €20 млн. В начале текущего года Литва передала Молдавии тепловизионные прицелы за несколько десятков тысяч евро производства Brolis Semiconductors.

Вопросом по поводу прицелов ночного видения заинтересовалась служба специальных расследований. Она сообщила о присутствии признаков коррупционных рисков. Свои материалы спецслужба передала Минобороны.

Военные новости
НАТО
Вильнюс
Литва