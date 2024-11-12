Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной

Польша не будет сбивать ракеты над территорией Украины. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

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По его словам, прозвучавшим в беседе с изданием Rzeczpospolita, позиция Польши и её союзников в этом вопросе однозначна.

«Мы не будем этого делать», — сказал Кукула, добавив, что польская ответственность в области охраны общего неба обозначена её границами.

Аналогичное мнение высказал в четверг, 7 ноября, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.