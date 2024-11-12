Российские войска достигли значительного продвижения в районе села Новодаровка в Запорожской области на административной границе с ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, российские войска достигли значительного прогресса в районе села Новодаровка в Запорожской области, на границе с Донецкой Народной Республикой, сообщает ТАСС.

Рогов отметил, что наиболее активные боевые действия происходят на времевском направлении, где за последние два дня были зафиксированы значительные успехи российских сил.

Кроме того, в населённом пункте Ровнополь проводится зачистка, и, по словам Рогова, украинские военнослужащие, находящиеся там, сдаются в плен. Он подчеркнул, что «каждый последующий день бьет рекорды предыдущего по количеству перешедших на мирную сторону военнослужащих ВСУ». Рогов также отметил, что жители Запорожской области, загнанные на фронт, не желают воевать, считая, что для украинских националистов они находятся в категории «генетически неправильных украинцев».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в пригородах Запорожья, а в Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры.