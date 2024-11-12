Пленный украинский офицер признался, что солдаты ВСУ боятся бойцов РФ

Пленный украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов рассказал ТАСС, что ВСУ боятся столкновений с российскими бойцами.

"Работает "Шторм" (российское подразделение - прим. ТАСС), они профессионалы, они легко зачищают наших, убивают или ранят. "Шторм" - страшные профессиональные хлопцы, которые способны на выполнение поставленных им задач", - сказал пленный.

Он уточнил, что против подготовленных российских бойцов на линии фронта остались плохо обученные солдаты территориальной обороны Украины.

Долматов вместе с группой сослуживцев сдался в плен на подступах к поселку Золотая Нива 18 октября.