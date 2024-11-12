Группировка ВСУ в Елизаветовке и Ильинке попала в клещи

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка к югу от Курахова попала в клещи. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Сообщается, что сейчас эти группировки отрезаны от основных сил и подвоза провизии. В силовых структурах уточнили, что ВСУ пытаются выходить из населенных пунктов малыми группами, однако все дороги находятся под огневым контролем российских подразделений.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил усилить ВСУ на кураховском и покровском направлениях. Какими именно мерами Киев намерен усиливать войска в Донбассе на фоне наступления российских войск, не уточняется.